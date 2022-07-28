الشابندر: ثقل الشارع صدري وليس اطارياً

وقال الشابندر في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "عرقلة جهود الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة يعكس حقيقة الوضع السياسي المتخبط في العراق"، موضحا انه "ليس هناك هوية سياسية واضحة للدولة العراقية والعلاقات بالخارج اكثر من الداخل واذا لم نكن صريحين لن نصل الى حل".واضاف ان "التيار الصدري دخل في عملية نصفها مقبول نصفها غير مقبول فالخروج بالتظاهرات كان مقبولا اما اقتحام المؤسسات التشريعية والحكومية كان غير مقبولا".واشار الشابندر الى ان "هناك وجود امية سياسية والقيادات السياسية لا تهدء قواعدها وانما تهيج القواعد وظهور المالكي حاملا للسلاح يهيج الوضع الحالي ولا يهدء من الامور".واوضح ان "ترشيح السوداني لم ياتي بالاتقاق وانما جاء بعد الاخفاق بعد تسعة اشهر من عدم الاتفاق على شخصية وطنية يمكن ان تلقى مقبولية لدى الجميع". مبينا ان "الوضع الحالي يثبت ان الاحزاب الحالية هشة على عكس الاحزاب في اوروبا ومجيئ السوداني ليس مثاليا".واكد الشابندر ان "الصدر لديه جنبة وطنية خالصة على عكس الاخرين"، مشيرا الى ان " ثقل الشارع صدري وليس اطارياً".