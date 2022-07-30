"متمسكون بالسوداني".. الإطار التنسيقي يوضح موقفه من تظاهرات اليوم

وقال الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاطار التنسيقي لغاية الان متمسك بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء ولا بديل عنه"، مشيرا الى ان "الاطار ليس لديه نيه لتغيير السوداني وذلك بسبب وجود معايير لشخصية رئاسة الوزراء وضعها الاطار في الاجتماعات السابقة وجميعها انطبقت على محمد شياع السوداني".وأضاف ان "السوداني لديه الخبرة الكافية ومقبولية في الداخل والخارج"، مبينا ان "أغلبية الشعب العراقي يرى السوداني الشخص المناسب لرئاسة الحكومة المقبلة".وتابع، ان "اعلان اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب هو تعطيل للدستور والحكومة العراقية واذا كان الكاظمي غير قادر على اعادة الامن والامان، فعلى رئاسة الجمهورية سحب كل الصلاحيات التي يمتلكها رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفق قوله.واوضح ان "اجتماعات الاطار التنسيقي مستمرة ولديه اجتماع مرتقب بخصوص الاحداث التي تجري في المنطقة الخضراء".