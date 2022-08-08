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المحتجون يواصلون اعتصامهم لتحقيق المطالب ابرزها حل البرلمان

خاص السومرية

2022-08-08 | 02:00
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المحتجون يواصلون اعتصامهم لتحقيق المطالب ابرزها حل البرلمان

المصدر:
السومرية
323 مشاهدة

لليوم التاسع المحتجون يواصلون اعتصامهم لتحقيق المطالب ابرزها حل البرلمان

يواصل المحتجون لليوم التاسع على التوالي اعتصامهم المفتوح داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بحل البرلمان واقامةِ انتخاباتٍ مبكرة وتغييرِ النظامِ السياسي الحالي اضافة الى تقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهِم

التيار الصدري، الثقل الشعبي الاكبر في العراق يحتج هنا امام البرلمان للاسبوع الثاني على التوالي،،المتظاهرون يقولون بان المطالب باتت واضحة وجلية، وعلى الحكومة تنفيذها اذا ارادت انهاء الاعتصام

السرادقات التي تقدم الدعم الغذائي تتزايد يوما بعد اخر،،فلا تراجع ولاعودة الا بتحقيق مايصبو اليه المحتجون هنا

ولم تغب العشائر بهتافاتها واعلامها عن مشهد الاحتجاجات، في الوقت الذي يقابلها فيه متظاهرو تشرين الذين لبوا نداء الصدر ليشكلوا اضافة ودعما للمحتجين
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