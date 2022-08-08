المحتجون يواصلون اعتصامهم لتحقيق المطالب ابرزها حل البرلمان

يواصل المحتجون لليوم التاسع على التوالي اعتصامهم المفتوح داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بحل البرلمان واقامةِ انتخاباتٍ مبكرة وتغييرِ النظامِ السياسي الحالي اضافة الى تقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهِمالتيار الصدري، الثقل الشعبي الاكبر في العراق يحتج هنا امام البرلمان للاسبوع الثاني على التوالي،،المتظاهرون يقولون بان المطالب باتت واضحة وجلية، وعلى الحكومة تنفيذها اذا ارادت انهاء الاعتصامالسرادقات التي تقدم الدعم الغذائي تتزايد يوما بعد اخر،،فلا تراجع ولاعودة الا بتحقيق مايصبو اليه المحتجون هناولم تغب العشائر بهتافاتها واعلامها عن مشهد الاحتجاجات، في الوقت الذي يقابلها فيه متظاهرو تشرين الذين لبوا نداء الصدر ليشكلوا اضافة ودعما للمحتجين