اليكتي يحدد طرق حل البرلمان ويتحدث عن "حل وحيد" للأزمة الحالية

وقالت منصور في حديث للسومرية نيوز، إن "موقف الاتحاد الوطني كان واضحا في المشهد السياسي ككتلة سياسية، حيث كان على نفس المسافة بين الكتل والاحزاب السياسية، ومن البداية حث على الحوار، وشجع على ضرورة الجلوس على طاولة واحدة من اجل تفادي الاصطدامات التي وصلت لها العملية السياسية اليوم".وأضافت، أن "الحل الوحيد للأزمة السياسية الحاصلة يكون عن طريق التفاهم والحوار بين القوى السياسية"، مبينة أن "حل البرلمان وتنفيذ القرارات الدستورية والمحكمة الاتحادية، فنحن مع الدستور ونشجع على تنفيذه".وبينت، أن "حل البرلمان لا يساعد على شيء، وخصوصا ان الانتخابات الاخيرة لم يمر عليها سنة، باعتبار ان اعادة الانتخابات من الناحية المالية تكلف مبالغ عالية تفوق الـ400 مليار دينار"، مؤكدة أن "الشعب اولى بهذه المبالغ، حيث انها تساعد على اصلاح الملف الكهربائي والاقتصاد العراقي، بالاضافة الى تحسن الظروف المعيشية للبلد".وأوضحت النائب عن الاتحاد الوطني أن "الاحزاب السياسية التي ستشترك في الانتخابات الجديدة هي نفسها"، مكررة تاكيدها أنه "اذا تمت اعادة الانتخابات فان العملية السياسية ستكرر مرة اخرى وتعاد نفس المشاكل".وبشأن حل البرلمان بالطرق القانونية، بينت منصور، أن "حل البرلمان يكون عن طريق أعضاء مجلس النواب، او عن طريق رئيس الجمهورية الذي يكلف بحل البرلمان"، لافتة الى أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، وبالتالي وقعنا في أزمة، تحتاج الى تكاتف وتلاحم الجميع للخروج منها".