قانونيون: لا قيمة دستورية لاستقالة وزير المالية

عبر مراقبون عن استغرابهم من استقالة وزير المالية علي علاوي بهذا التوقيت الحرج، في وقت اكد فيه قانونيون بان الاجدى بالوزير تقديم ملفات الفساد ان امتلكهالاقيمة دستورية لاستقالة وزير المالية لان الحكومة هي بحكم المستقيلة اصلا، معلومات كشف عنها خبراء بالقانون بينوا بان الامر ليس خاضعا لرغبات الوزراء ، بل هو التزام لايمكن التنصل عنه، والا عد محاولة للتهرب من المسؤولية ولن يكون الوزير بمنأى عن المحاسبةوبحسب رؤية متابعين للشأن السياسي فان الاستقالة غير مبررة في هذا التوقيت الحرج، وتدل على محاولة التهرب من المشهد خاصة مع انتهاء عمر الحكومة الافتراضيوعقب تلك الاحداث اعلن الكاظمي عن قبول استقالة علاوي ، موكلا وزير النفط بادارة الوزارة اضافة لعمله الحالي، وتسيير الامور لحين استبيان الوضع السياسي بشكل عام في البلاد