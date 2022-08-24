من هم الرياضيّون الأعلى دخلًا في العالم؟

خاص السومرية

حقق 20 رياضيًّا من بين الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم نحو 1.7 مليار دولار على مدى الأشهر الـ12 الماضية ليسجلوا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بنحو ضعف المبلغ الإجمالي للعقد الماضي وفق ما جاء في تقرير فوربس.