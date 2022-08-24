من هم الرياضيّون الأعلى دخلًا في العالم؟

حقق 20 رياضيًّا من بين الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم نحو 1.7 مليار دولار على مدى الأشهر الـ12 الماضية ليسجلوا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بنحو ضعف المبلغ الإجمالي للعقد الماضي وفق ما جاء في تقرير فوربس.
1- لاعب كرة القدم ليونيل ميسي
130 مليون دولار
2- لاعب كرة السلة ليبرون جيمس
121 مليون دولار
3- لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو
115 مليون دولار
4- لاعب كرة القدم نيمار
95 مليون دولار
5- لاعب كرة السلة ستيفن كاري
93 مليون دولار
6- لاعب كرة السلة كيفن ديورانت
92 مليون دولار
7- لاعب التنس روجر فيدرير
91 مليون دولار
8- الملاكم كانيلو ألفاريز
90 مليون دولار
9- لاعب كرة القدم توم برادي
84 مليون دولار
10 – لاعب كرة السلة جيانيس أنتيتوكونمبو