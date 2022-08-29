الديمقراطي الكردستاني: نخشى من عودة سيناريو تشرين في التعامل مع المتظاهرين

وقال زيباري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ان الانسداد السياسي وتمسك الأطراف السياسية بالمناصب هو ما اوصلنا الى طريق مسدود وهو ما اوصلنا الى انفجار الشارع".وأضاف: "نخشى من عودة سيناريو ثورة تشرين في هذه الاحداث ومن قتل المتظاهرين ويجب ان يتم وضع حد لهذه الاحداث والتي قد تؤدي الى انفجار الوضع".وأشار زيباري الى ان "مبادرة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني كان يجب ان تأخذ بالحسبان لانها سعت الى عدم الوصول الى ما وصلنا اليه ولو تم الاخذ بها لتم انجاز الاستحقاقات السياسية ولكن المناصب هي ما عطلت تحقيق الاستقرار ومصلحة الجميع".وبين ان "الوضع الحالي يهدد الجميع وخروج الشعب الى الشارع سيؤدي الى الانفجار الذي لن ينفع احد ويجب الاخذ بنظر الاعتبار ما يريده الشعب لتحقيق الستقرار.