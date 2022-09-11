سببان للانسداد السياسي وطريقان للحل.. السومرية تستطلع آراء المختصين في العراق

بعد التواصل مع المحلل السياسي مهدي الكعبي، حدد سببان وراء الانسداد السياسي الحاصل منذ 11 شهراً في العراق.وقال الكعبي في حديث لـ السومرية، ان "سبب الانسداد السياسي هو عدم وجود الثقة بين الفرقاء السياسيين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري) وأيضا عدم وجود فقرات دستورية واضحة للخروج من الازمة الحالية".وأضاف، انه "لابد من تقديم تنازلات وتقديم المصلحة العامة والناس ورجوع المؤسسات التشريعية الى الجلسات الاعتيادية كمجلس النواب العراقي واحترام الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والدستور العراقي باعتباره فوق الجميع".كما شدد الكعبي، على "ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون واحترام قرارات المحكمة الاتحادية باعتبارها ملزمة لكل الاطراف السياسية، فضلا عن ضرورة إقامة جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة والاتفاق على الية حل البرلمان والتي تحتاج من أكثر من سنة للتهيئة الى انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات وبالتالي رجوع الثقة بين الأطراف السياسية وعودة العملية السياسية الى الطريق الصحيح".وتابع انه "لابد من تصحيح الثغرات الموجودة في الدستور والقانون العراقي بتشكيل لجنة من الاطراف السياسية المادة 76 على سبيل المثال".بعد تحديد أسباب الانسداد، حدد المحلل السياسي عباس الجبوري، طريقين للخروج من المأزق السياسي الحاصل في العراق، فيما توقع حصول احتجاجات قوية بعد انتهاء الزيارة الاربعينيةوقال الجبوري في حديث لـ السومرية، ان "الإطار التنسيقي ماضٍ بتشكيل الحكومة والاعتراضات الصدرية مازالت موجودة وبالتالي سنشهد احتجاجات مرتقبة قوية والنتيجة هي بقاء الوضع السياسي المتأزم على ما هو عليه ولن تكون هناك انفراجات قريبة"، مبينا ان "في الوقت الحالي لا يمكن حل الازمة بوجود جميع أطرافها".وأضاف، ان "الحل يجب ان يكون بالتفاهم والوفاق قبل انعقاد أي جلسة لمجلس النواب العراقي او لتشكيل الحكومة حتى يتم سحب فتيل الازمة، أما في حال بقاء الحال كما هو عليه فأنه يحتاج أطراف أخرى لحل هذا الازمة حتى وان كانت داخلية للوصول الى نتائج مرضية والخروج من التعقيد السياسي".من جانبه، يؤكد المحلل السياسي علي السباهي، اليوم الاحد، ان تداعيات تأخير تشكيل الحكومة بات واضحا للجميع.ودعا السباهي في حديث لـ السومرية، "الفرقاء السياسيين بالنظر للشعب للخروج الى بر الأمان"، مبينا أن "تداعيات تأخير تشكيل الحكومة بات واضحا للجميع".وأضاف، ان "مجلس الأمن أرسل رسائل واضحة وصريحة الى جميع القوى السياسية الموجود في العراق بضرورة الوصول الى حلول سياسية ونتأمل من العقلاء في الاطراف السياسية إيجاد حلول سريعة".