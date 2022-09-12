دولة القانون: البرلمان لا يحل من قبل الشارع

وقال الجلبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قرار المحكمة اصبح موضوع منتهي وعلى الجميع الإقرار بالذهاب الى البرلمان، مشددا على ان "المحكمة الاتحادية حسمت الموضوع لا علاقة لها بحل البرلمان".وأضاف ان "لقاء كردستان بين تحاف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن نهاية التحالف الثلاثي".وأوضح الجلبي ان "رفض الطرف الاخر الحوار فاين نذهب الى الانقلاب على العملية السياسية". مؤكدا ان "البرلمان لا يحل من قبل الشارع ".وبين ان "الإطار التنسيقي فيه اراء مختلفة لأنه مكون من عدة كتل سياسية وتشكيل حكومة يجب ان يتم وفق الأطر الدستورية ".وأشار الجلبي الى انه "يجب اقناع للصدر بالذهاب الى البرلمان وحل المشاكل السياسية هناك وانتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".