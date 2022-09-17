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تزامناً مع انتهائها.. السومرية تكشف تفاصيل الزيارة الأكثر عدداً من المسير حتى العودة

خاص السومرية

2022-09-17 | 06:03
تزامناً مع انتهائها.. السومرية تكشف تفاصيل الزيارة الأكثر عدداً من المسير حتى العودة
6,625 مشاهدة

تقرير / السومرية نيوز

بعد حوالي 20 يوما من مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بدأت عملية تفويج الزائرين بشكل عكسي الى مناطق سكناهم، تزامنا مع انتهاء المراسيم.

وأعلنت وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، التي شهدت أكثر من 20 مليون زائر، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم تسجيل أي خرق أمني.

وانتشرت الألاف من القوات الأمنية منذ بدأ مسير الزوار، على الطرق المؤدية الى كربلاء (110 كم جنوب بغداد) بحماية جوية من طيران الجيش والقوة الجوية لتأمين وصول المشاركين في مراسم الزيارة الأربعينية، إضافة إلى انتشار المفارز الطبية والخدمية والأمنية على طول الطرق لتقديم خدماتها للمشاركين.

إجمالي الزوار

وفي آخر إحصائية رسمية، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الأول الخميس، مشاركة أكثر من 20 مليون زائر بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء بينهم 5 ملايين زائر أجنبي.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "15 مليون عراقي و5 ملايين من الأجانب شاركوا بزيارة أربعينية الإمام الحسين هذا العام في كربلاء".

وأضاف إن "زيارة هذا العام تميزت بانسيابية وسلاسة بحركة الزائرين والعجلات ووصلت قطعات أمنية كبيرة إلى كربلاء لتأمين الزيارة"، مشيرا الى ان "القطعات الأمنية ستبقى متواجدة في كربلاء حتى عودة الزائرين، وهنالك جهد جوي على مدار 24 ساعة لتأمين مدينة كربلاء ومقترباتها".


إلى ذلك، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، أن " أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003".

عدد المواكب الحسينية

فيما أحصت العتبة العباسية، أمس الجمعة، خدماتها المقدمة الى الزائرين خلال الزيارة الاربعينية التي نُظمت في كربلاء المقدسة.

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكب منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية".

وأضافت إن "عدد وجبات الطعام المقدمة لزائري الأربعين في داخل كربلاء والمحاور المؤدية إليها بلغ 4,481,377 مليون وجبة".

ولفتت العتبة الى إنها "استقطبت 16384 متطوعاً لتقديم مختلف الخدمات خلال زيارة الأربعين هذا العام".


إحصائية بالصحفيين والإعلاميين المشاركين

وفي السياق ذاته، أعلنت العتبة العباسية، نجاح خطة تهيئة الأمور اللوجستية الخاصة باستقبال الصحفيّين والمؤسّسات الإعلاميّة العربية والأجنبية لتغطية زيارة الأربعينية.

وقال مدير مركز التنسيق الإعلامي للعتبة أُسامة بدر الجنابي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "العتبة العباسية أصدرت ما يقارب 500 بطاقة صحفية تسمح للإعلاميّين التصوير والتنقل بحريّةٍ في العتبتين المُقدّستين والمنطقة المُحيطة بهم".

وأضاف الجنابي أن "هذه البطاقات معتمدة لدى العتبتين المُقدّستين والأجهزة الأمنيّة".

وأشار الى "توفير السكن لما يقارب من 300 إعلاميّ، فضلاً عن تسيير أمور 190 وكالة ومؤسّسة إعلاميّة وقناة فضائيّة".

رحلات الطيران والقطار

فيما، أعلنت سلطة الطيران المدني، أمس الجمعة، منح أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينيـة.


بالمقابل، أعلن مدير سكك كربلاء قيس كاظم، أمس الجمعة، نقل قرابة 40 الف زائر خلال ايام الزيارة الاربعينية.

وقال كاظم في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "سكك كربلاء قامت بتسيير 22 قطارا متنوعا لرحلات متعددة من البصرة الى كربلاء ومن كربلاء الى بغداد ذهابا وايابا الزيارة لنقل الزائرين".

واشار الى "زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد الى (500) مقعد مع بقاء سعر ثابت ومدعوم للبطاقة الواحدة بالرغم من ارتفاع لتر الكاز المجهز للسكك الحديدية، مؤكدا "استمرار تسيير الرحلات بالقطارات لغاية انتهاء الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية".

وفاة وإصابة 82 إيرانياً

وشهدت أيام الزيارة وفاة وإصابة حوالى 82 زائراً إيرانياً في حوادث مرورية على الطرقات وإصابات بضربات الشمس نتيجة ارتفاع الحرارة حيث قدمت الفرق الصحية المنتشرة على الطرقات الإسعافات العاجلة للمصابين، وكان آخر هذه الإصابات امس الجمعة حين أصيب 12 زائراً إيرانياً بحادث سير في محافظة الديوانية الجنوبية.

ويشهد اليوم السبت العشرين من شهر صفر، ذكرى الزيارة الأربعينية (40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة).

ويعد المسلمون هذا اليوم، ذكرى اليمة اذ يتوافدون في أيامها بجموع مليونية، لزيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس عليهم السلام، واقامة مناسبات العزاء، وتقديم الطعام والسير مشياً على الأقدام لمئات الكيلومترات، مواساة لمسير سبايا آل بيت النبي من كربلاء المقدسة الى الشام.
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