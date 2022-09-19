مراقبون: لا يمكن للإطار عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب من دون موافقة التيار ‎‎

صفحة بيضاء مع الجميع من دون استثناء.. نداء من قوى الاطار الى التيار قبل الذهاب الى جلسة البرلمان في محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر حيث استبعد مراقبون امكانية عقد جلسة مكتملة النصاب من دون توافق اطاري صدري.ازمة سياسية هي الاصعب من نوعها هكذا وصفها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في اشارة الى ان قواعد الخلاف مابين الاطار والتيار مازالت على حالها ولم تتغير.