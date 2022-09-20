تحدث عن برنامجه الحكومي.. تفاصيل اجتماع السوداني في مجلس النواب - عاجل

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس النواب.





وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون، أن "السوداني تحدث عن رؤيته لإدارة الدولة واستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب، ومناقشة المقترحات التي تخص المرحلة المقبلة".



وأشار الحمامي إلى، أن "الاجتماع ليس رسمي وإنما جاء بطلب أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب للنظر في رؤية مرشح رئاسة الوزراء".



وتابع عضو مجلس النواب، "نأمل أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لحسم مرشح رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية". وقال الحمامي لـ السومرية نيوز، إن "المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، لطرح رؤيته السياسية وشرح برنامجه الحكومي".وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون، أن "السوداني تحدث عن رؤيته لإدارة الدولة واستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب، ومناقشة المقترحات التي تخص المرحلة المقبلة".وأشار الحمامي إلى، أن "الاجتماع ليس رسمي وإنما جاء بطلب أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب للنظر في رؤية مرشح رئاسة الوزراء".وتابع عضو مجلس النواب، "نأمل أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لحسم مرشح رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية".

وعقد الإطار التنسيقي، أمس الاثنين اجتماعاً بحضور كامل قياداته وناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفق بيان صادر عن الاطار.



وثمن الإطار خلال الاجتماع، "الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام"، مجدداً في ذات الوقت تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، كما نفى "كل ما غير ذلك من إشاعات، وناقش الاطار التنسيقي "الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".





