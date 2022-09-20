اليكتي يكشف آخر مستجدات التفاوض مع البارتي حول رئاسة الجمهورية

وقالت فتحي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية، إن "الاجتماعات بين زعيم حزب الاتحاد بافل طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني هي خطوات جيدة جداً ومفعمة بالأمل خاصة انها بدأت بعد قطيعة دامت لأشهر بين الطرفين".وأشارت إلى أن "اجتماع الأمس لم يناقش فقط ملف رئاسة الجمهورية بل غيرها من النقاط المشتركة بين الحزبين وغيرها من الأمور التي يختلف عليها الطرفين منها الانتخابات في الإقليم وأيضا كيفية إدارة موارد الإقليم، والعلاقة بين المركز وكردستان".وأكدت فتحي، أنه "لغاية اللحظة الاجتماعات مستمرة ولم يطرأ أي تغيير في مواقف الحزبين حول رئاسة الجمهورية، إذ كل طرف متمسك بموقفه".