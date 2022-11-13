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المالية النيابية: موازنة 2023 ستكون بحدود 120 الى 130 مليار دولار
خاص السومرية
2022-11-13 | 13:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
4,779 مشاهدة
شدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاحد، على ان الموازنة العامة لعام 2023 ستكون بحدود 120 الى 130 مليار دولار، موضحا ان الموازنة الاستثمارية هي السبيل لإنقاذ الواقع العراقي.
وقال كوجر في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "مبلغ الموازنة المتوقع لعام 2023 سيكون بين 120 و130 مليار دولار"، مؤكدا ان الحكومة اذا عملت بجد واستطاعت ان تفعل الموازنة الاستثمارية فان هذا سيفرح المواطن ولكن اذا أصبحت الموازنة تشغيلية يتحكم بها الأحزاب في الوزرات فهذا ما لا نأمله من هذه الحكومة التي خطواتها الأولى مبشرة بخير".
وأضاف: "أموال الموازنة كبيرة اذا كانت الحكومة حكومة اصلاح والمبلغ غير كبير بالنسبة للمشاريع التي يحتاجها العراق وبرنامج الحكومة وتنفيذه هو ما يحدد اذا ما كانت الموازنة قادرة على انقاذ العراق"، مشيرا الى ان "المشاريع المتلكئة تعطل عملية الاستثمار والبنى التحتية في العراق عموما متهالكة والازمة التي يعاني منها الشباب بسبب عدم تخصيص مشاريع تشملهم وقضية صرف الدولار هذا ما يجعل من الضروري ان تكون على الأقل 125 مليار دولار لتلبي احتياجات البلد وعلى الأقل بحاجة الى 60 ترليون موازنة استثمارية للنهوض بالواقع العراقي".
وبين كوجر ان "رئيس الوزراء وعد 47 الف وظيفة خلال الموازنة المقبلة لان الحكومة لا تستطيع ان توظف عددا اكبر لان الاعداد الموجودة من الموظفين اكبر من الحاجة الفعلية للدوائر".
المحرر:
سعد أحمد
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