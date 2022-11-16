مع تكرار القصف الايراني مطالبات باللجوء إلى المحاكم الدولية

مع تكرار مشهد الاستهدافات الصاروخية لمناطق شمال العراق، تطالب جهات عدّة بضرورة اللجوء للمحاكم الدولية والقنوات الدبلوماسية لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.

في قضاء كويسنجق كان اخر إستهداف مسجّل على مناطق الاقليم، بصواريخ ومسيرات إيرانية، ولا يعدّ هذا المشهد غريباً إذا ما أشرنا الى تكراره بين مدّة وأخرى، لكن الغريب هو الردّ الحكومي الذي يوصف بالخجول وردود الأفعال التي لا ترتقي الى المستوى المطلوب للردّ على هذه الانتهاكات.

ولا يشترط بالردّ أن يكون عسكرياً، مع وجود القنوات الدبلوماسية وإمكانية اللجوء للمحاكم الدولية، فضلا عن أساليب الحرب الاقتصادية التي يمكن اللجوء اليها لوضع حدّ لهذه التجاوزات.

وتتسبّب هذه الضربات عادة بالخسائر المادية بالاضافة الى سقوط ضحايا مدنيين، وهو أمر يتطلّب وقفة حكومية جادّة لحماية السيادة العراقية من الانتهاكات المستمرة التي تطالها.