جولة حوارية مرتقبة للكرد..هل يُحسم ملف الحقيبتين الوزاريتين؟



لم يتبقّ وقت طويل أمام المكوّن الكردي لحسم موقفه النهائي بشأن ما تبقّى من حقائب وزارية، في وقت تشير ترجيحات نيابية الى إمكانية حسم الملف من قبل رئيس الوزراء بما يتلاءم مع الوضع الراهن.



جولة حوارية مرتقبة لقطبي المكوّن الكردي ستجرى خلال الأيام المقبلة للوصول الى إتّفاق حول ما تبقّى من حصة الكرد من الحقائب الوزارية، نواب أكّدوا بأنّ التقارب حاصل بين الحزبين إلّا أنّ الإّتفاق النهائي لم يحصل لغاية اللحظة بسبب إصرار كل حزب على رأيه.

فيما تشير ترجيحات نيابية الى حسم ملف وزارتي الاعمار والاسكان والبيئة من قبل السوداني اذا لم تتوصّل الاحزاب الكردية الى اتفاق نهائي خلال الاسبوع المقبل، مراقبون أكّدوا الى امكانية ترضية الجانبين من خلال توزيع الوزارات المتبقية بالتساوي بينهما.