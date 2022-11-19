عضو في التنسيقي: كثرة الجهات المختصة في مكافحة الفساد لا يأتي بنتائج

وقال البياتي، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "يجب تخصيص جهة واحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع القضاء الأعلى بدل تعدد الجهات"، مؤكداً أن "هذا التداخل لا يأتي بنتيجة".وأشار إلى أن "المشكلة ليست باختيار الشخصيات لقيادة اللجان المكافحة للفساد بل في تداخل عمل هذه اللجان والأجهزة".وتابع، أنه "يجب إلفاء مكاتب المفتشين العموميين".في سياق آخر، اعتبر البياتي، مطار بغداد الدولي بأنه "واجهة العراق".وتعليقاً على كثرة الحرائق في المؤسسات الرسمية، شدد على "ضرورة محاسبة المسؤولين بدل تشكيل اللجان التحقيقية".