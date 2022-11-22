البصرة تستعد لإستضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25

عرس خليجي تنتظره البصرة الفيحاء وهي تحتضن بطولة خليجي خمسة وعشرين على اديم ملاعبها بعد تأجيل دام لسنوات ليظفر العراق بتنظيم البطولة للمرة الثانية في تاريخه.وتعدّ إستضافة العراق والبصرة بالتحديد لبطولة الخليج بمثابة إرسال رسائل كثيرة من قبل الجماهير الرياضية برفع الغبن عن ملاعب البلاد التي ابتعدت عنها المباريات الدولية والبطولات بسبب المبررات الأمنية التي اجهضت الامال في مناسبات سابقة.قرار تكليف البصرة بإستضافة البطولة جاء بعد جاهزية المحافظة والتي اتمت جميع الاستعدادات اللازمة فالمنشات الرياضية أصبحت مهيّأة وتنتظر الحلم الخليجي بعد أربعين عاما على الإستضافة الأولى في بغداد، فيما لا تزال المخاوف من قبل الجماهير البصرية بسبب التخبّطات الإدارية لإتّحاد الكرة تجاه تنظيم البطولات الدولية .ويرى متابعون ومراقبون فضلا عن الجماهير الكروية العراقية أنّ نجاح البطولة بحاجة الى تضافر الجهود بين الإتحاد العراقي لكرة القدم ومدينة البصرة من أجل الخروج بنسخة تليق بسمعة العراق كروياً.