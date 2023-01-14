نائب يطالب بالاسراع بإقرار الموازنة لتقديم الخدمات

وقال الزيادي في حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه، فضائية السومرية ، إن "زيارة السوداني لتوقيع مذكرة اتفاق مع الشركة الالمانية "سيمنز" لها جوانب ايجابية واخرى سلبية كونها لا ترضي الكثير من الدول المجاورة وبعض الشخصيات داخل العراق"، مشيرا الى ان "المؤتمر الذي عقد في السعودية من اجل القمة العربية والتي حضره اغلب الدول العربية لم نرة منه فائدة للعراق الى الان".واضاف: "على الحكومة العراقية العمل بشكل جاد على انهاء الخروقات الامنية من قبل الدول المجاورة على اعتبار ان تركيا الى الان مستمرة بالقصف"، مشررا على "ضرورة وقوف البرلمان العراقي على الكثير من النقاط الحاسمة بخصوص هذا الامر".وتابع ان "تضارب اسعار النفط الدولية بسبب اجواء الشتاء في اوربا وتداعيات الحرب الروسية_ الاوكرانية، تسببت في التمهل بإقرار قانون الموازنة لغرض تحديد سعر النفط فيها"، مبينا ان "هناك الكثير من المشاكل السياسية في قانون الموازنة".وطالب الزيادي بـ"الاسراع بإقرار الموازنة من اجل العمل على تقديم الخدمات للمواطنين"، مؤكدا ان "الدورة الخامسة في البرلمان تختلف عن سابقتها بسبب وجود شخصبات مستقلة كثيرة".وبشأن ارتفاع اسعار الدولار، اوضح الزيادي :"نحن نعيش مشكلة كبيرة بسبب السياسية المالية المتبعة من قبل الحكومات العراقية السابقة وخصوصا في تدوين الدينار امام الدولار"، لافتا الى ان "السوداني ضد عملية التوظيف التي حصلت كونها سياسة خاطئة تغرق الجميع في ازمات".واشار الى انه "في حال انخفضت اسعار النفط قد تضطر الحكومة الى رفع سعر الدولار لدفع رواتب الموظفين"، مردفا:"حكومة السوداني اذا استمرت على هذا النمط ستكون شبيهه الى ما سبقتها".