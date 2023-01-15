وزير أسبق يحدد طريقتين للخلاص من المحاصصة

وقال علاوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق قادر على التخلص من المحاصصة عبر طريقتين، الأولى على المستوى القريب ويتمثل بإتاحة القوى السياسية تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة، أما الثانية تتمثل بتغيير النظام".ولفت إلى، أنه "مع استمرار النظام البرلماني لكن يجب أن يكون الشخص في المركز التنفيذي الأول في البلد منتخب بشكل مباشر من الشعب"، مبيناً أن "النظام الرئاسي او شبه الرئاسي قادر على اخراج البلاد من المحاصصة"، منوهاً إلى أن "عملية اختيار رئيس الوزراء من قبل البرلمان معقدة وتطلب تقديم تنازلات لصالح الأحزاب".وشدد علاوي، على "ضرورة تطبيق النظام شبه الرئاسي في العراق، وانتخاب رئيس الوزراء من قبل الشعب مباشرة؛ حتى يعين كابينته بنفسه بعيداً عن المحاصصة".وأشار إلى أن "السوداني حاول الخروج من المحاصصة لكن الأحزاب فرضت عليه هذا الأمر"، مردفاً: "صار في ذهنية الأحزاب السياسية الاستفادة من المواقع في الدولة؛ لذلك نرى العراق في تراجع مستمر منذ 20 سنة".