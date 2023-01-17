الخلافات السياسية تعرقل إقرار القوانين المهمة داخل البرلمان

لا تزال الخلافات مسيطرة على المشهد السياسي من خلال عرقلة عمل البيت التشريعي باقرار القوانين المهمة، وهي ذاتها من تعرقل ارسال قانون الموازنة الى الان بحسب اوساط نيابية.

الى الان لم يرَ قانون الموازنة النور ولم يرسل حتى الى البيت التشريعي رغم معلومات تتحدّث عن اكمال مشروع القانون من قبل الجهات المختصة، نواب اكدوا ان المشاكل والخلافات بين القوى السياسية اثرت وبشكل كبير على عمل المجلس بصورة مباشرة بل وانها اثرت ايضاً على قانون الموازنة العامة.

الخلافات بين الفرقاء كانت ولا تزال السبب الرئيس وراء عدم تشريع واقرار القوانين لا سيما الجدلية منها كقانوني النفط والغاز وانتخابات مجالس المحافظات اضافة الى ملف اللجان النيابية الذي تحاول الكتل الكبيرة التحاصص فيما بينها للاستحواذ على اللجان السيادية.