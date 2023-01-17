الغريري: الخلاف في تحالف السيادة من اجل المصالح

وقال الغريري في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الذي يحصل في المكون السني سببه عدم ارضاء اغلب القادات السنية من قبل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وايضا بسبب عدم نجاح اغلب الذين رشحوا انفسهم"، مشيرا الى انه "يجب ترك الخلافات من اجل مصلحة الشعب".واضاف ان "الكل يبحث عن المناصب في الدولة والخلاف من اجل المصالح"، مبينا ان " الجميع كان مع مشروع الحلبوسي والخنجر لكن بعد توزيع المناصب اغلب المرشحين انسحبوا الى السيادة"، موضحاً ان "الخلافات لن تبقى في المكون السني فقط بل ستتجه الى الشيعي والكردي ايضاً".ولفت الى ان "بعض شيوخ العشائر السنية يتصلون برئيس مجلس النواب ويطالبونه بوضع احد الشخصيات وزيرا ليمثل مناطقهم".