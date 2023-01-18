المطلك: العملية السياسية لا يمكن ان تكون صالحة الا بتغييرها

وقال المطلك في حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية اللسومرية، إن "العملية السياسية لا يمكن ان تكون صالحة الا بتغييرها بشكل كامل وتغيير الوجوه فيها"، مشيرا الى ان"هناك مؤامرة كبيرة على المكون السني منذ 2003".وبشأن وجود قااني و بريت ماكغورك في العراق اكد مطلك، ان "التفاوض بين امريكا وايران مستمر بواساطة العراق"، مبينا ان "العراق يحاول لعب دور التهدءة بين الدولتين وذاهب بنحو الاستقرار في اتخاذ القرار".