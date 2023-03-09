لجنة نيابية تحدد موعد وصول الموازنة الى البرلمان وإقرارها

وقالت القصير في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "قانون الموازنة تأخر اقراره بسبب حصة الإقليم في الموازنة فمثلما الإقليم يطالب بحقوقه المواطن في الجنوب والذي لم يحصل على استحقاقه يجب ان يحصل على ضمان لحصوله على هذا الاستحقاق".وأضافت: "لحد الان لم نعرف ما تضمنته الموازنة من تخصيصات مالية لجميع مناطق العراق وسيكون لنا وقفه اذا ما تم تجاوز هذه الاستحقاقات"، مبينة انه "ليست هذه هي النقطة الوحيدة التي تقف وراء تأخر الموازنة لان سعر الصرف وتقلبات السوق العالمي اخرت أيضا من إقرار الموازنة".وأشارت القصير الى ان "الأسبوع المقبل او نهايته ستصل الموازنة الى البرلمان لمناقشتها والتي أتوقع ان تتأخر بحدود الشهر ونصف قبل المصادقة عليها وإقرارها"، مؤكدة ان "هناك إصرار لمناقشة وإقرار الموازنة من خلال التفرغ الكامل للبرلمان من اجل إقرار الموازنة".وأوضحت القصير ان "تعديل قانون الانتخابات بات مطلب لكثير من شرائح المجتمع والتي ترى ان القانون يجب ان يعالج التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات السابقة وهناك مناقشات لدراسة العد اليدوي مع العد الالكتروني إضافة الى الدوائر الانتخابية من ناحية الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة".