القصير: الحرب الناعمة استهدفت المرأة في العراق

وقالت القصير في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تمثيل النساء في البرلمان في هذه الدورة اصبح مرضيا بعد ان صار العدد 97 امرأة كنائبة فيما ان المقرر ان يكون العدد 83 امرأة على عدد الدوائر الانتخابية في العراق وتواجد النساء في البرلمان دليل على نجاح المرأة في العراق".وأضافت: "واجهت المرأة تحديات بسبب العادات والتقاليد القبلية التي تحد من دورها والتي يعارضها الإسلام بشكل كامل، وموضوع الكوتا النسوية موضوع شائك ولكن المرأة حصلت على أصوات تنافس الرجال للوصول الى البرلمان وهناك من صعدن الى البرلمان بحسب الكوتا".وأشارت القصير الى ان "الدورة السابقة لم تطبق قانون الانتخابات فيما يخص كوتا النساء بحيث حتى المرأة التي حصلت على أصوات تنافس الرجال ضمن الدائرة الانتخابية الا انها صعدت ضمن الكوتا النسائية، وهناك مناقشات كثيرة لتعديل قانون الانتخابات".وبينت: "نسعى في البرلمان لتشريع قانون العنف ضد المرأة وذلك للحفاظ على حقوقها ضمن المجتمع"، مؤكدة ان "الحرب الناعمة استهدفت المرأة في العراق لتشويه صورة المجتمع العراقي واظهاره بشكل متخلف ولا يراعي حقوق النساء بمختلف مكوناته".