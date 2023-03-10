نواب : ملف استرداد الاموال المنهوبة بحاجة الى آلية عمل ثابتة

تكثّف الحكومة جهودها في اطار استعادة الأموال المهرّبة إثر عمليات الفساد، ملف كان ابرز ما جاءت به الحكومة الجديدة في منهاجها الذي تبدو عازمة على تحقيقه، لدرجة انّها اقرنت قوة علاقاتها مع دول العالم بمدى استجابة الاخيرة لتقديم المساعدة في هذا الملف.انحسار الفساد هو الغاية، لكن تعدد الوسائل لتحقيقها هي السبب، خاصة مع عدم وضع آلية عمل ثابتة تعتمدها الحكومات بتعاقبها، يشير نواب الى أن هذا الامر أدى الى تغلغل وتقوية مافيات الفساد حتى اصبح القضاء عليها مهمة بالغة الصعوبة.وتكمن صعوبة تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف في دخول تلك الأموال باقتصاديات الدول التي هربت إليها، ما يجعل الية استردادها تحتاج لجهود كبيرة وسنوات طويلة من العمل.