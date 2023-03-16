المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية

وبين الكاظمي الى ان "المالية اعطت سعر للبرميل 70 دولار فيما كان الاتفاق على ان يتم وضع سعر البرميل في الموازنة 65 دولار وعلى هذا الاساس تم اعتماد سعر 70 دولار للبرميل بعد تأكيد وزارة النفط ان سعر البرميل لن ينخفض عن هذا السعر حتى عام 2025"، واضاف ان "تعويض عجز الموازنة سيتم من اعادة الاموال المنهوبة والمسروقة بالاضافة الى الاصول العراقية في الخارج من اموال النظام السابق والتي يجب ارجاعها لتكون داعم لموازنة عام 2023".

وأكد الكاظمي ان "سعر صرف الدولار قد يحتاج الى شهرين من اجل استقرارها وتمكن التجار من استلام حوالاتهم واستقرار السوق المحلي"، موضحا ان على الحكومة والبنك المركزي مراقبة عمل شركات الصيرفة لمنح التحايل على سعر صرف الدولار".

وبين ان "سلم الرواتب تتم مراجعته من قبل لجنة مكلفة للعمل على اقراره وما يؤخر تنفيذه الوفرة المالية واذا ما توفرت خلال النصف الثاني من السنة الحالية سيتم اقراره واذا لم تتوفر التخصيصات الكافية فسيتم تحويله الى السنة المالية القادمة"، مؤكدا ان "سلم الرواتب الجديد قد يقر في نهاية السنة الحالية او بداية السنة القادمة".