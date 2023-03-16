بلاسخارت تزور صلاح الدين وتدعم إعادة إعمار سامراء

بعد قطيعة دامت لسنوات بسبب الاحداث التي رافقت دخول الارهاب الى المحافظة، الا انّ الاستقرار الامني دفع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى اجراء زيارة لمحافظة صلاح الدين ولقاء المسؤولين هناك.زيارة بلاسخارت تأتي تأكيدا على الدعم الاممي للمحافظة وقضاء سامراء في إعادة إعمار البنى التحتية والخطوات المتسارعة في تنفيذ المشاريع الخدمية.هذه الزيارة الاممية دفعت المسؤولين في محافظة صلاح الدين لمطالبة المنظمات الدولية والاقليمية بدعم الاعمار والاستثمار في المحافظة ودفع عجلة النهوض بالبنى التحتية والاهتمام بالمعالم الحضارية والاثرية والحفاظ عليها من الهدم والخراب.