محافظ بابل للسومرية: تخصيصات الموازنة لا تُسد مشروعاً واحداً.. هذا ما نحتاجه

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التخصيصات المالية للمحافظات بمشروع قانون الموازنة غير ملبية؛ كونها تشكل 5% من الموازنة الاستثمارية والتي تبلغ 50 تريليون دينار".وأضاف، أن "العاتق الملقى على المحافظات كبير جدا ودخلنا بالتزامات تعاقدية كبيرة"، لافتا الى أن "هناك التزامات قديمة تقدر بقرابة 700 مليار دينار والتي يفترض سدادها بالإضافة الى مشاريع استراتيجية ملحة ويجب ان تنفذ".وفيما يخص احتياجات محافظة بابل، بين الجبوري: "نحتاج الى قرابة 1300 مليار دينار لمشاريع استراتيجية مهمة في عموم المحافظة وخصوصا بملف البنى التحتية"، مستدركاً بالقول: "ما ظهرت به المحافظة في ظل الامطار الأخيرة، بينت جيداً تداعيات انعدام الخدمات في كثير من مناطق المحافظة والذي يدفعنا الى ضرورة وجود تخصيصات مالية إضافية".وأكد محافظ بابل، أن "التخصيصات الحالية للمحافظة غير ملبية لاسيما أنها تبلغ 129 ملياراً"، مشيرا الى أن "هذا المبلغ لا يمكن أن يسدد واحد من المشاريع الموجودة حاليا في المحافظة".وبشأن اجتماع المحافظين مع لجنة الخدمات النيابية، أوضح الجبوري، أن "اجتماع اليوم يؤكد ضرورة مراعاة الوزارات والعناية بالمحافظات التي تعاني من نقص حاد في الخدمات وتشهد حالة من تراجع نسبة هذه الخدمات".وعقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع المحافظين؛ لمناقشة موازنة مشاريع الخدمات والاعمار التي ادرجت بالموازنة العامة الاتحادية.