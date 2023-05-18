مواطنون يشكون تذبذب سعر الصرف ويحملون الحكومة المسؤولية

مجددا يعود الدولار الى اثارة القلق بين المواطنين، لا سيما بعد حالة التذبذب التي تشهدها الاسعار، إذ يرى البعض ان غياب الاستقرار في السوق ينعكس بصورة سلبية على التاجر والمتبضع على حد سواء وهي مشكلة تحتاج الى حلول حقيقية .فيما يحمل اخرون الجهات الحكومية مسؤولية خلق هذا الاستقرار الذي ينشده المواطن, مطالبين بوضع خطوات حقيقية تهدف لتحقيق المصلحة العامة .ويدعو المختصون إلى ضرورة تسهيل البنك المركزي عملية التحويل عبر المنصة الالكترونية واختصار وقتها من أجل خفض سعر الدولار في السوق الموازي، فيما يشير آخرون إلى ان التذبذبات الحالية قصيرة الاجل وهي على مسار تحسن قيمة الدينار العراقي.