Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رونالدو والنصر.. الكشف عن مفاجأة تخص عقده
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الخلافات تحول برلمان كردستان إلى حلبة صراع.. هل ترجئ الانتخابات؟

خاص السومرية

2023-05-23 | 13:23
الخلافات تحول برلمان كردستان إلى حلبة صراع.. هل ترجئ الانتخابات؟
1,836 مشاهدة

ما تزال الخلافات تبسط سيطرتها على المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق، إذ يمضي الوضع نحو التعقيد لا نحو التبسيط رغم الحديث الدائم من الحزبين الحاكمين (الديمقراطي، الاتحاد الوطني) عن وجود أجواء إيجابية بين الجانبين، لكن ما دار داخل مجلس النواب كردستان يوم أمس من صراع بين أعضائه فند تلك الادعاءات.

نشب عراك بالأيدي، صباح أمس الاثنين، بين عدد من أعضاء برلمان كردستان، خلال جلسة مخصصة لتفعيل عمل المفوضية المستقلة للانتخابات.

واشتعل الخلاف بين أعضاء كتلتي الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، عقب "إضافة فقرة جديدة على جدول الأعمال تتضمن تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم".

*فتيل الأزمة
اشتعل فتيل الأزمة، وفق ما يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ، على خلفية إضافة "فقرة عمل مفوضية الانتخابات ضمن جدول أعمال مجلس النواب الكردستاني".

ويضيف البرهان في حديث لـ السومرية، أن "كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان تفاجأت بتضمين فقرة تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم وهذا غير قانوني؛ لان كل فقرة من مواد جدول الاعمال لا تدرج الا بعد اطلاع الأعضاء عليها قبل 24 ساعة من الجلسة، إضافة إلى أن الفقرة أضيفت دون رئيس البرلمان (التي تنتمي للاتحاد) ما دفع الى الانفعال وحدوث المشاجرة".

ويتابع: "نحن ملتزمون في إجراء الانتخابات بموعدها ونحن نحاول عقد جلسات لاحقة لإكمال التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات عن طريق اتفاق سياسي بين الاتحاد والديمقراطي والأحزاب الأخرى"، منوهاً إلى أن "تعديل قانون الانتخابات هو مطلب شعبي ولجميع الأحزاب باستثناء الديمقراطي الذي يصر عليه".

ويوضح، أن "هذا القانون سن وشرع عام 1992م وهو لا ينسجم مع متطلبات العصر والان هنالك تغيرات كثيرة في المنطقة والعراق وإقليم كردستان تستوجب تعديله"، مردفاً: "كان الإقليم سابقا دائرة انتخابية واحدة، وسجل الناخبين عليه الكثير من الشوائب، والكثير من الموتى لم تشطب أسمائهم، فضلاً عن أن مسألة المكونات الاثنية والقومية والطائفية تستغل من قوى وأحزاب سياسية".

ورأى البرهان، أنه "يجب ان يعدل القانون ليعطي المساواة لحرية الاختيار في جميع المحافظات بالإقليم"، داعياً إلى "الحوار الجاد لحل الخلافات"، مستدركاً: "نحن لسنا أعداء الحزب الديمقراطي بل منافسين نسعى لتطوير العملية السياسية في كردستان".

*فريقان يختصمان
من جانبه، القيادي في الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، يبين ما يجري في كردستان، إذ يقول "هنالك فريقان، كلاً له مطالبه.. الديمقراطي يصر على إجراء الانتخابات في 18 / 11 / 2023، وهو الموعد المحدد من رئاسة الإقليم".

ويكمل محمد، "بينما حزب الاتحاد يرفض إجراء الانتخابات في هذا الموعد ويسعى لتأجيل جديد؛ كونه غير مستعد لها".

ويمضي قائلاً: "يجب ان نجري الانتخابات؛ لأن التأجيل الأول الذي كان بطلب من حزبي الاتحاد والتغيير جاء بردود فعل سلبية من المنظمات الدولية والديمقراطية"، مؤكداً أن "ارجاء الانتخابات مرة أخرى أمر مستحيل".

ويلفت القيادي في الديمقراطي، إلى أن "يوم أمس قدمنا لهم (حزب الاتحاد) كتاباً للاستعداد للانتخابات"، مستدركاً: "الانتخابات ستجري في الموعد المحدد سواء قبلوا أو رفضوا".

*سيناريو مفتعل!
المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد النيابية، ريبوار احمد، رأى أن ما حدث أمس في برلمان كردستان هو "مفتعل لتأجيل الانتخابات".

وقال أحمد، في حديث لـ السومرية، أن "البرلمان غير شرعي وولايته منتهي"، معتبراً أنه "مدد عمره بشكل غير قانوني من قبل أحزاب السلطة".

وأشار إلى أن "ما حدث أمس عبارة عن سيناريو بين الحزبين لتأجيل الانتخابات؛ لان الحزبان يخافان كثيراً من الاقتراع وانخفاض أصواتهم أمام حراك الجيل الجديد الذي ينتظر الكثير من مواطني الإقليم"، وفق قوله.

واعتبر احمد، "ما حدث هو لمصالح حزبية، وهو صراع للحزبين المتسلطين على المناصب والأموال والمصالح الشخصية، وهو سيناريو للدفع نحو تأجيل الانتخابات"، مضيفاً: "دائما في الأنظمة الديكتاتورية يتم اللجوء لكل المسائل من اجل اشغال الناس والبقاء في السلطة".

وينتظر إقليم كردستان إجراء انتخابات للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية تدفع إلى تأجليها.

وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال العراق قد حدّد 18 نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعدًا لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

فيما دعت الأمم المتحدة والبعثات الدولية والقنصليات العامة في إقليم كردستان العراق، إلى الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، واعدة السلطات في كردستان بتقديم الدعم والمساندة لها لإتمام عملية الانتخابات العامة.

وفي 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن "وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

خاص السومرية

سياسة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
Play
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Play
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Play
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-22
Play
نشرة ٢٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
Play
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
Play
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Play
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
Play
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Play
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Play
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-22
Play
نشرة ٢٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
Play
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
لقطات
Play
لقطات
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
Play
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.