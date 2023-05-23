الجبوري: إصلاح الوضع يتطلب عودة الهاشمي وأكثرية جرف الصخر مع الدولة

اعتبر القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري، الثلاثاء، أن إصلاح الوضع في العراق يتطلب عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، وفيما أكد أن البرلمان في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان متمدداً في أدق العمل التنفيذي، لفت الى أن الأكثرية في منطقة جرف الصخر مع الدولة.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السيادة حزب مسجل زعيمه خميس الخنجر والحلبوسي رسمياً ليس جزءاً من تحالف السيادة"، مشدداً بالقول "كتلة السيادة قد تنتهي بعد إقرار الموازنة".

وأضاف "ابلغنا مفوضية الانتخابات بحل حزب الوطن"، مؤكداً أن "ابرز الاستحقاقات المقبلة إقالة رئيس البرلمان".

وبشأن أوضاع "جرف الصخر"، قال الجبوري إن "الوقت ليس مناسباً لإقامة مؤتمر سياسي في جرف الصخر"، معتبراً أن "الأكثرية في جرف الصخر مع الدولة وهناك أقلية من الإرهابيين"، مضيفاً "متمسكون بعودة أبناء جرف الصخر وكل المناطق".

الى ذلك، قال الجبوري إن "السوداني رئيس الوزراء يختلف عن كل الذين مروا بتاريخ العراق"، معتبراً أن "السوداني أول زعيم شيعي بعد 2003 ينال رضا أغلب أبناء المحافظات الغربية ويذكر العراقيين بصدام حسين".

وكشف الجبوري أنه "في عهد الكاظمي البرلمان متمدد في أدق العمل التنفيذي".

وفي شأن آخر، أكد الجبوري أن "محافظ صلاح الدين على قائمة المحافظين الفاشلين"، مضيفاً "يتصدر الفشل".

وعن رأيه بوزير المالية الأسبق رافع العيساوي، قال الجبوري إن "العيساوي شخصية متزنة ومحترم من البيئة السنية"، مشيراً الى أن "عودته ستقلب الواقع السني بشكل ايجابي".

وأضاف أن "إصلاح الوضع في العراق يتطلب عودة طارق الهاشمي"، مؤكداً "ضرورة ارجاعه للعراق".