تذبذب اسعار الصرف يعيق الحركة الاقتصادية في الاسواق

هنا في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد يعاني اصحاب المحال التجارية من ضعف في القابلية الشرائية بسبب استمرار تذبذب اسعار صرف الدولار رغم الاجراءات الحكومية.كما وتحدّث اصحاب المحال عن اسباب الركود الواضح في الاسواق ومعاناتهم في كسب قوتهم.