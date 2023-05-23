فوضى في المؤسسة التشريعية تفتعل المشاكل في المركز والاقليم

في المركز والاقليم ايضا المشهد لا يختلف تماما، تشابك بالايدي وضرب ولكمات وتخريب لمحتويات البرلمان، مشهد بات يتكرر داخل المؤسسة التشريعية من دورة الى اخرى، لم يكن وليد اللحظة بل مفتعل من لدن قوى نيابية تريد تمرير رغباتها ومصالحها الحزبية عبر احداث الفوضى وفق نواب .هذه السلوكيات التي تلجأ اليها بعض القوى النيابية باتت ثقافة سائدة لها اعتبارات متعددة لكنها بالمقابل تعدّ خرقا للنظام الداخلي للبرلمان ويعاقب عليه القانون، في وقت يتطلع نواب الى ان يكون الحوار بديلا عنها .