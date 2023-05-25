السعبري: الميزانية الاستثمارية لا تلبي الطموح وهذا من سيخفض العجز

وقال السعبري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تحويل اللجنة المالية من البرلمان الى مبنى الحكومة امر خاطئ ويحوي نوع من الدكتاتورية ويمنع النواب من تنفيذ حقهم الدستوري بمراقبة ما يجري في اللجنة المالية او الاتصال بهم وهذا يحسب على رئاسة البرلمان بعد تحويل اللجنة الى مقر الحكومة كضيف".وأضاف: "المشكلة ان كل شي يأتي من الحكومة والمتحدث باسم الحكومة اكد عدم وجود زيادات في أسعار المحروقات لان المواطن يجب ان يرفه وهذا الامر يجب ان يركز على عدم اثقال كاهل المواطن بضرائب إضافية واليوم لا يوجد سبب مقنع لإضافة ضرائب جديدة على المواطن بسبب حجم الموازنة المقرة للأعوام الثلاثة".ولفت الى ان "نسبة المشاريع الاستثمارية ضمن قانون الموازنة ليست بمستوى الطموح وكانت بين 40 الى 45 ترليون دينار"، مبينا ان "هناك مشاريع يمكن دفعها الى القطاع الخاص لتقليل العجز وتنشيط القطاع الخاص".وأكد السعبري ان "الحكومة يجب ان تتوجه لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط لان ذلك سيؤدي الى تقليل العجز في الموازنة"، موضحا ان "هناك مشاريع ذهبت الى القروض الداخلية والخارجية ما سيثقل كاهل الموازنة بالعجز فكان هناك توجه لدفع تلك المشاريع الى الاستثمار لتقليل العجز في الموازنة".