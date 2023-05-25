السعبري: الصناديق الاستثمارية لا تساوي بين المحافظات

أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النائب حسين السعبري، اليوم الخميس، ان الصناديق الاستثمارية الممولة خارج الموازنة لا تساوي بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقال السعبري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الموازنة تدار بشكل غريب والسياسيين يديرون الموازنة بعدم اعتبار ان العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات فهناك 9 محافظات في الوسط والجنوب سكانها 15 مليون نسمة مقرر لها 286 مليار دينار خارج موازنة تنمية الأقاليم بينما هناك 5 محافظات بسكان 10 ملايين نسمة ولديهم ميزانية بأكثر من ترليون دينار وبذلك الفرق يكون كل ومليار مخصص للمحافظات الجنوبية يقابله 8 او 6 مليارات للمحافظات الشمالية".

وأضاف "لا نعرف سبب هذا التفريق وهذا احد ابرز الخلافات في قانون الموازنة مثال على ذلك صندوق المحافظات المتضررة الذي طالب بعض أعضاء الجنة المالية بإلغائه".



ولفت الى أن "هذه الصناديق مقرة في موازنات سابقة وبعد 2017 شهدت المحافظات الغربية والشمالية اضرار بعد هجمة داعش وعليه يجب ان تحظى بالاعمار وهذا ليس جوهر المشكلة ولكن المشكلة في المساواة بين المحافظات من حيث التعداد السكاني والحاجة للاعمار".



وأشار السعبري الى ان "الموضع فيه مطلبين، اما ان تلغى الصناديق في المحافظات الشمالية والغربية او ان تشكل صناديق للمحافظات الجنوبية"، موضحا: "قبل أيام محافظتي بابل والديوانية سجلت كمحافظات منكوبة بعد موجة الامطار ونطالب بشمولها بالصناديق الاستثمارية والاعمار لان جميع أبناء المحافظات متساوون بالحقوق والواجبات".



