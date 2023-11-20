تذبذب اسعار الصرف يزيد من ضنك العيش

يزداد قلق الاوساط الشعبية مع كثرة تقلبات اسعار صرف الدولار، والتي تؤدي بطبيعة الحال الى خلق ازمة قد تتسبب بتضييق سبل العيش على المواطن.

لم يتحقق حتى الآن ذلك الاستقرار المنشود لاسعار صرف الدولار رغم كثرة الجهود التي تبذل في هذا الاطار .



كيف ساهم تذبذب أسعار صرف الدولار في ازدياد الأزمة الاقتصادية؟ وما هي الحلول؟



فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.