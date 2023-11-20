مراقبون: المزاج السياسي وتحقق التوافقية قد يتدخلان في حسم شرعية الجلسات

خاص السومرية

عقب تفاوت الاراء بشأن شرعية جلستي البرلمان اللتين عقدتا مؤخرا، يرى مراقبون ان الامر قد يحسمه المزاج السياسي المرتبط بمدى تحقق التوافقية بغض النظر عن الرؤية القانونية.



