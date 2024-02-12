أسعار العقارات ترتفع بشكل كبير في كربلاء

ارتفاعٌ ملحوظٌ في أسعار العقارات السكنية في محافظة كربلاء حيث وصل سعر المتر الواحد إلى خمسةٍ وعشرين مليون دينارٍ في بعض المناطق لتقضي بذلك على احلام الطبقة الفقيرة والمتوسطة في الحصول على منزلٍ داخل المدينة.

ما هي اسباب ارتفاع أسعار العقارات؟



شاهد التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.