الاستيراد العشوائي يطغى على الاسواق في واسط

الاستيراد العشوائي يطغى على الاسواق المحلية في واسط والسبب يعزوه مختصون الى ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية التابعة للمحافظة فضلا عن غياب الرقابة وفحص جودة البضائع الداخلة للبلاد.

ماذا قال التجار وأصحاب المحال ؟



شاهد هذا التقرير مع حسين موحان من السومرية.



