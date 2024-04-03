مراقبون : التعديلات على جداول الموازنة جاءت إثر رغبة حكومية بانجاز مشاريع خدمية

خاص السومرية

يتوقع البعض أن التعديلات الحكومية على جداول الموازنة جاءت إثر رغبة لانجاز المشاريع المتلكئة رغم أن الامر ادى الى زيادة واضحة في مبالغ القانون وهو ما سيرفع مقدار العجز بطبيعة الحال.



