مجلس الوزراء يناقش جداول الموازنة الاحد المقبل

يترقب البرلمان الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء الاحد المقبل بشأن جداول الموازنة.. التأخر الحكومي في حسم الموازنة لاقى انتقادات نيابية لانه سيؤثر على الجوانب التشغيلية والاستثمارية .





بعد تحديد مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل موعدا لمناقشة جداول الموازنة ، ينتظر البرلمان هو الاخر موعد المصادقة عليها في حين انتقد نواب التاخر في ارسالها الى البيت التشريعي



التفاصيل في هذا التقرير أعلاه مع عباس هاشم