رغم انخفاض الدولار.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع في كربلاء؟

اعرب مواطنو كربلاء عن استيائهم من الارتفاع المستمر باسعار العديد من السلع بشكل غير ملحوظ على الرغم من الانخفاض البسيط في سعر الدولار فيما تكثف الجهات المعنية اجراءاتها لمتابعة اصحاب المحال التجاريةمدير الرقابة التجارية والمالية في كربلاءعادل الزبيدي يشرح عبر السومرية عن أسباب هذه الأزمة.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع أنور العكيلي