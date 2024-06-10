تحالف مضاد للحلبوسي واتهامات تلاحق شركات النقال وتظاهرات ذي قار بنشرة الظهيرة على السومرية



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 10 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.



= ترجيحات بتشكيل تحالف مضاد لجبهة الحلبوسي لحسم منصب رئيس البرلمان.. والاوساط السياسية تتوقع الحسم بعد عطلة العيد



= صدامات بين قوات الشغب ومتظاهرين امام مجلس محافظة ذي قار.. وتأجيل تظاهرة المثنى بالاتفاق مع الحكومة



= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وضعف بالشبكات.. ورسائل وهمية لسرقة ارصدة المشتركين



= رغم الوعود والميزانيات.. تراجع ملحوظ في تجهيز الطاقة الكهربائية تزامنا مع موجة الحر.. واصحاب المولدات يستغلون الازمة

= ترجيحات بتشكيل تحالف مضاد لجبهة الحلبوسي لحسم منصب رئيس البرلمان.. والاوساط السياسية تتوقع الحسم بعد عطلة العيد= صدامات بين قوات الشغب ومتظاهرين امام مجلس محافظة ذي قار.. وتأجيل تظاهرة المثنى بالاتفاق مع الحكومة= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وضعف بالشبكات.. ورسائل وهمية لسرقة ارصدة المشتركين= رغم الوعود والميزانيات.. تراجع ملحوظ في تجهيز الطاقة الكهربائية تزامنا مع موجة الحر.. واصحاب المولدات يستغلون الازمة