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مشاريع متلكئة ومدارس طينية.. الديوانية تكشف عن صرف 4 ترليون دون جدوى

خاص السومرية

2024-06-11 | 12:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مشاريع متلكئة ومدارس طينية.. الديوانية تكشف عن صرف 4 ترليون دون جدوى
388 مشاهدة

طالب عضو مجلس المحافظة حسن دنين الهلالي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول محافظة الديوانية باللجنة المشكلة من قبل الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق بكل الموازنات السابقة، فيما أشار الى ان ما يقارب 4 ترليون منذ 2005 الى الان صرفت من دون جدوى.

وقال الهلالي، في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "محافظة الديوانية بحاجة الى وقفة من قبل الجميع وخصوصا الحكومتين المحلية والمركزية حتى نستطيع التغلب على المشاكل الحاصلة في الشارع الديواني والسيطرة على حالة الغضب التي تسود المحافظة وتحقيق المطالبات بحلول جذرية".

وطالب عضو مجلس المحافظة، رئيس الوزراء بان "تشمل الديوانية باللجنة المشكلة من قبل الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق بكل الموازنات السابقة التي صرفت ما يقارب 4 ترليون  منذ عام 2005 الى الان من التخصيصات دون جدوى ولا توجد الى الان بنى تحتية".

وأضاف ان "المحافظة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة، وهناك انهيار كامل بمنظومة الكهرباء التي ترتبط بصورة مباشرة مع حياة المواطن والتي تسببت بحالة من الغضب والمطالبات الشديدة بالتدخل العاجل من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعالجة هذه المشاكل من خلال زيارة ميدانية مع الوزراء المعنين (الصحة والكهرباء)".


وتابع، ان "الاف المشاريع بالمحافظة متلكئة منها مجمعات السكنية ومدارس (طينية وكرفانية)"، مشيرا الى ان "قطاع الصحة يفتقر للبنى التحتية والأجهزة العلاجية للمرضى ولا توجد علاجات كافية للمواطن رغم المليارات التي صرفت".

واكد الهلالي، على ان "اغلب المشاكل التي تواجهها المحافظة سنطرحها امام السوداني، بالإضافة الى المطالبة بزيادة التخصيصات المالية لهذه المحافظة لحلحلة هذه المشاكل"، موضحا ان "الالاف من أبناء المحافظة الخريجين يتظاهرون في الشوارع من اجل المطالبة بدرجات وظيفية".

واختتم قوله بأنه " لا توجد أي فرص أخرى للعمل لان المحافظة تفتقد للصناعة والزراعة وهذه القطاعات تحتاج الى تنشيط خصوصا الجانب الاستثماري والخاص، بالإضافة الى ان المصانع والمعامل بحاجة الى تدخل عاجل وفوري".
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