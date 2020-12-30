16200 إصابة جديدة بكورونا في ايطاليا

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16202 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2083689.وتشهد إيطاليا ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 27 ديسمبر 8913 حالة، وفي 29 ديسمبر 8585، وفي 29 ديسمبر 11212.كما أضافت الوزارة أنها رصدت 575 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 73604 متوفين.