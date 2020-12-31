ايران تعلن اكتمال ملف اغتيال سليماني وتؤكد: لائحة الاتهام تتضمن 48 اسما

اعلن المتحدث باسم لجنة الإحياء الشعبية للذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، حسين امير عبداللهيان، الخميس، انه تم إعداد لائحة الاتهام لملف اغتياله الذي يتضمن اسماء 48 آمرا ومنفذا للعملية الارهابية، وذلك بعد اكمال الوثائق القضائية في داخل وخارج البلاد.

وقال عبداللهيان في تصريح للتلفزيون الايراني "لقد اتضح اليوم في اي دولة كانت قيادة هذه العملية الارهابية واي الدول كان لها دور في الكشف عن تفاصيل وصول القائد سليماني الى مطار بغداد ووضعت المعلومات اللازمة تحت تصرف الاميركيين لتنفيذ العملية الارهابية".

واكد ان "ملف استشهاد القائد سليماني قد اكتمل تماما وحتى انه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الارهابية"، مشيرا الى انه "مثلما صرح رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي فان جميع الوثائق جاهزة لاصدار لائحة الاتهام ضد الآمرين والمرتكبين لعملية الاغتيال".

واوضح ان "السلطة القضائية عملت على مدى العام الاخير على جمع الوثائق المتعلقة بعملية الاغتيال في الداخل والخارج وحتى انه بعد تشكيل لجنة قضائية في العراق والتفاوض مع المسؤولين العراقيين تبين من هم الذين وضعوا معلومات رحلة القائد سليماني من دمشق الى بيروت ومنها الى بغداد تحت تصرف الاميركيين الارهابيين".

واكد "لاشك ان اصدار لائحة الاتهام هذه ستكون رادعة وباعثة على الندم وان اصدارها من قبل السلطة القضائية جدير بالشكر والتقدير".





