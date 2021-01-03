مقتل لاجئة عراقية برصاص مجهولين في مخيم الهول

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاحد، عن تعرض لاجئة عراقية الى طلق ناري أثناء وقوفها أمام خيمتها في القسم الخامس بمخيم الهول، بريف الحسكة في سوريا.

وقال المرصد أن "لاجئة من حملة الجنسية العراقية، جرى قتلها بطلق ناري أثناء وقوفها أمام خيمتها، وذلك في إطار الفوضى المتواصلة ضمن المخيم".

ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، بالإضافة إلى آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.

وسيُسمح للعراقيين الراغبين بالمغادرة، لكن العديد منهم يفضلون البقاء في المخيم خشية اعتقالهم أو محاكمتهم في العراق لصلاتهم بالتنظيم.