أمير قطر يصل العلا السعودية لحضور القمة الخليجية

وتنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.وقبل يوم من القمة، بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى أمير قطر، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.