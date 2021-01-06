نيويورك تايمز: بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

ووفقا للمعطيات الرسمية، فاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب لا يعترف بذلك، وأعرب عن أمله بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه داخل الكونغرس بعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وقال ممازحا: "إذا فشل بنس فلن أحبه كما أفعل الآن".وسيترأس نائب الرئيس، بصفته الرئيس الرسمي لمجلس الشيوخ، جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء ستوافق على تصويت أعضاء هيئة الناخبين.كما كتبت الصحيفة، خلال مأدبة غداء يوم الثلاثاء، قام بنس بإبلاغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه السلطة لتعليق إقرار نتائج التصويت.